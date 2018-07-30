В Иране арестованы 29 человек за дестабилизацию экономики

В Иране арестовали 29 человек по обвинению в дестабилизации национальной экономики.
Об этом сообщает иранское государственное агентство FARS.
По словам представителя судебных властей Ирана Голяма Хоссейна Мохсени Эжеи, многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, за которые в Иране предусмотрена смертная казнь.
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Ожидается, что по схожим обвинениям последуют новые аресты.
Недавно стало известно,что Австралия может быть задействована США для определения целей при подготовке удара по Ирану.
Напомним, в Иране арестована гимнастка, выложившая в Instagram видео своего танца в спальне.
На государственном телевидении Ирана девушку осудили за нарушение моральных норм. При этом она утверждает, что не собиралась ничего нарушать, а просто хотела привлечь больше подписчиков к своей странице.