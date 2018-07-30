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Главная » Мир » Трамп заявил о нехорошей ситуации между США, Европой и Россией

Трамп заявил о нехорошей ситуации между США, Европой и Россией

Трамп заявил о нехорошей ситуации между США, Европой и Россией
Фото: ТАСС

Но санкции против РФ сохранены будут

30.07.18 292
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Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, когда европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Президент США в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ. "С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО - Ред). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация", - сказал Трамп.

Напомним, США не намерены отменять связанные с Крымом санкции в отношении России.

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