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Главная » Мир » КНДР продолжает производить баллистические ракеты, - СМИ

КНДР продолжает производить баллистические ракеты, - СМИ

КНДР продолжает производить баллистические ракеты, - СМИ
Фото: abc.net.au

Американская разведка заметила активную работу в исследовательском центре в Санумдоне

31.07.18 49
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Северная Корея продолжает создавать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Недавно полученные данные, в том числе снимки спутников, сделанные в последние недели, показывают, что ведется работа по созданию одной или двух МБР на большом исследовательском объекте в Санумдоне, на окраине Пхеньяна. В частности, замечено производство ракеты Hwasong-15, которая может достичь восточного побережья США.

"Мы видим, что они продолжают работать, как и раньше", - сказал один из источников издания.

Выводы разведки подтверждают и независимые эксперты. Ежедневное движение грузовых автомобилей и других транспортных средств, зафиксированное на фотографиях коммерческих спутников, показывает, что ракетный комплекс продолжает свою работу.

По словам директора Программы нераспространения в Восточной Азии Джеффри Льюиса, он "не мертв ни в какой части воображения".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.  

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