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Главная » Мир » США поддерживают позицию России в споре с Украиной в ВТО, - СМИ

США поддерживают позицию России в споре с Украиной в ВТО, - СМИ

США поддерживают позицию России в споре с Украиной в ВТО, - СМИ
Фото: Укринформ

Москва и Вашингтон утверждают, что ВТО не может выносить решение по спорам, касающимся вопросов национальной безопасности

31.07.18 42
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Администрация Дональда Трампа встала на сторону России в споре с Украиной во Всемирной организации торговли по вопросу о запрете транзита украинских товаров через российскую территорию. Об этом пишет журналист Politico Дуг Палмер.

Решение ВТО, которое ожидается в этом году, касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных по соображениям национальной безопасности, и может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий.

"Хотя США поддерживают Украину в более крупном территориальном конфликте, и США, и Россия утверждают, что ВТО не имеет права голоса в иске Украины против ограничений на транзит", - пишет Палмер.

Москва заявляет, что ввела ограничения для обеспечения национальной безопасности в соответствии со статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле. Администрация Трампа использует тот же аргумент, чтобы обосновать свои пошлины на сталь и алюминий.

Вашингтон и Москва утверждают, что коллегии ВТО не могут выносить решение ни по какому спору, в котором происходит апелляция к национальной безопасности.

В американском представительстве при ВТО отказались дать комментарий и отослали к документам на сайте, объясняющим позицию США в споре между Россией и Украиной.

"Спор, имеющий отношение к основополагающей безопасности, является политическим по своей природе, и, следовательно, его оценка за гранью соответствующих полномочий и компетенции ВТО. Коллегия должна выполнять свои функции, отмечая апелляцию к статье 21 (b)(iii) в своем отчете [в Орган по разрешению споров], и не делать иных заключений", - говорится в сообщении правительства США в начале 2018 года.

В то же время некоторые члены ВТО, в частности Канада, считают, что от стран необходимо требовать хотя бы пояснять, почему они апеллируют к статье 21. Однако Россия и США на это возражают, что эта норма "субъективна", то есть, если страна решает, что некое действие отвечает интересам ее национальной безопасности, она не должна объяснять свое решение другим членами.

Напомним, США 1 июня вволи пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных — на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

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