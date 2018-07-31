Евросоюз наказал санкциями российские компании, строившие Крымский мост

Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста из РФ в оккупированный Крым. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Ранее они уже попали под американские санкции.

Также под ограничительные меры ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж – Мост" и АО "ВАД".

"В рамках политики непризнания Союзом незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет рассматривает строительство Керченского моста в качестве дальнейшего действия, подрывающего территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины", - говорится в официальном журнале ЕС.

В Евросоюзе отметили, что строительство моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются "ключевыми символическими шагами" по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.