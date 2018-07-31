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Главная » Мир » Евросоюз наказал санкциями российские компании, строившие Крымский мост

Евросоюз наказал санкциями российские компании, строившие Крымский мост

Евросоюз наказал санкциями российские компании, строившие Крымский мост

Новые ограничения коснулись шести компаний

31.07.18 84
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Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста из РФ в оккупированный Крым. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Ранее они уже попали под американские санкции.

Также под ограничительные меры ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж – Мост" и АО "ВАД".

"В рамках политики непризнания Союзом незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет рассматривает строительство Керченского моста в качестве дальнейшего действия, подрывающего территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины", - говорится в официальном журнале ЕС.

В Евросоюзе отметили, что строительство моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются "ключевыми символическими шагами" по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

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