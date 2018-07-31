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Видео В США из океанариума украли акулу

<span class="label red">Видео</span> В США из океанариума украли акулу
Калифорнийская бычья акула / Иллюстративное фото: commons.wikimedia.org

Далеко убежать преступникам не удалось 

31.07.18 755
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В океанариуме Сан-Антонио (США) три злоумышленника украли из бассейна небольшую калифорнийскую бычью акулу и вывезли ее из здания в детской коляске. Об этом пишет NBC News.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 июля. В полиции сначала отказались поверить в реалистичность сообщения о преступлении, поступившего на линию 911.

"Но они, в конце концов, убедили меня, что это правда, что кто-то вошел и украл акулу из аквариума", - рассказал начальник местной полиции Джозеф Сальваджо.

Воры пронесли в океанариум специальную сеть, с помощью которой выловили акулу из бассейна. Рыбу положили в ведро и поместили его в детскую коляску, после чего преступники быстро направились на стоянку.

Сотрудники океанариума заметили пропажу и догнали злоумышленников. На место вызвали полицию, которая и задержала воров. Акулу вернули в бассейн.

Ранее защитники природы впервые за 40 лет смогли зафиксировать большую белую акулу у Балеарских островов Испании.

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