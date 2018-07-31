Во вторник, 31 июля, на Ярославском шоссе в Подмосковье самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста, после чего тот обрушился. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

"В 10:15 на 31-м км Ярославского шоссе трассы М-8 «Холмогоры» водитель, управляя грузовым транспортным средством Volvo, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате чего произошло его [моста] обрушение. По предварительной информации, пострадавших нет. Заблокировано движение в обе стороны. Пути объезда возможны по Осташковскому шоссе, через города Королев и Ивантеевка", — говорится в сообщении.

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В Росавтодоре сообщили, что автомобиль двигался с поднятым кузовом, а его водитель не учел габариты машины.







Фото: ГУ ГИБДД по Московской области

Напомним, в Первомайске (Николаевская область) тягач Renault с полуприцепом выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода и врезался в жилой дом.