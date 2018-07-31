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Главная » Мир » Видео, фото Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды

Видео, фото Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды

<span class="label red">Видео, фото</span> Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды
Фото: twitter.com/craigthomler

Главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха

31.07.18 1077
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Голодные кенгуру заполонили мегаполисы Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все места, где растет хоть какая-то зелень.

Как сообщает CNN, главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха - в течение июня-июля в Австралии не было дождей, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зелени.

Фото: twitter.com/CanberraDSN

Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.

Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог - то есть все места, где есть хоть немного травы.

Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру и избегать контактов с ними.

В частности, в Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом, запрыгнув через открытое окно, но испугался, оказавшись внутри и разгромил весь первый этаж. Проснувшись от грохота внизу, хозяева дома сумели загнать испуганное животное в ванную комнату.

Как сообщает The Times, люди в этом инциденте не пострадали, а вот кенгуру порезал лапы и потерял много крови.

Напомним, в Австралии все чаще происходят нападения кенгуру на туристов, которые сами подманивают продуктами животных с целью сделать с ними селфи.

 

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