Главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха

Голодные кенгуру заполонили мегаполисы Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все места, где растет хоть какая-то зелень.

Как сообщает CNN, главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха - в течение июня-июля в Австралии не было дождей, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зелени.

Фото: twitter.com/CanberraDSN

Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.

Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог - то есть все места, где есть хоть немного травы.

Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру и избегать контактов с ними.

В частности, в Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом, запрыгнув через открытое окно, но испугался, оказавшись внутри и разгромил весь первый этаж. Проснувшись от грохота внизу, хозяева дома сумели загнать испуганное животное в ванную комнату.

Как сообщает The Times, люди в этом инциденте не пострадали, а вот кенгуру порезал лапы и потерял много крови.

Напомним, в Австралии все чаще происходят нападения кенгуру на туристов, которые сами подманивают продуктами животных с целью сделать с ними селфи.