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Главная » Мир » Во время учений в Австралии самолет сбросил над городом 450-килограммовый топливный бак

Во время учений в Австралии самолет сбросил над городом 450-килограммовый топливный бак

Во время учений в Австралии самолет сбросил над городом 450-килограммовый топливный бак
Фото: Минобороны Австралии

Обошлось без пострадавших, топливный бак упал в лесу

31.07.18 350
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Вследствие внештатной ситуации, имевшей место во время учений ВВС Австралии Pitch Black, один из самолетов был вынужден сбросить топливный бак над  столицей Северной территории Дарвином. Об этом сообщает телекомпания АВС.

"Реактивный самолет, задействованный в упражнениях в рамках учений Pitch Black, вскоре после взлета сообщил о неисправности двигателя и произвел аварийный сброс своего внешнего топливного бака над южной частью Дарвина", — прокомментировали инцидент в Минобороны Австралии.

К счастью, обошлось без пострадавших — 450-килограммовый топливный бак упал в лесу к югу от Дарвина.

"Это, конечно, необычная ситуация... Пилот пережил чрезвычайную ситуацию после взлета, к сожалению. Я летаю на истребителе в течение многих лет, и это редкое явление, я не видел подобных ситуации в Австралии ранее. В связи с этой чрезвычайной ситуацией в соответствии с процедурами, пилот сбросил топливный бак, а затем благополучно приземлился на базе RAAF (Королевские ВВС Австралии) в Дарвине", — сказал коммодор Королевских ВВС Австралии Майкл Китчер.

Как сообщалось ранее,  в Румынии разбился МиГ-21.

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