Российскую модель посадили в Беларуси за 1 грамм марихуаны

Задержанная сдала анализы, которые также подтвердили наличие в ее организме наркотических веществ

Суд Бреста приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима гражданку России, обвиняемую в незаконном хранении и провозе через границу наркотических веществ.

В пресс-релизе Брестского областного суда осужденная называется как обвиняемая Х. По данным российских СМИ, это 26-летняя инстаграм-модель Мария Хрестина, имеющая более 160 тысяч подписчиков в соцсети.

Россиянка была задержана еще 5 мая при пересечении границы Беларуси на автомобиле с территории Польши, сообщает Белта.

При досмотре в ее ручной клади было обнаружено 1,14 грамма марихуаны. Задержанная сдала анализы, которые также подтвердили наличие в ее организме наркотических веществ.

Приговор россиянке еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе белорусского суда.

Напомним, Минздрав пересчитал украинских наркоманов.