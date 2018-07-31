После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ

Американский политтехнолог считал, что новый лидер Партии регионов не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой

Следствие по делу против Манафорта установило, что в 2005 он настоятельно рекомендовал бизнесмену Ринату Ахметову избавиться от Виктора Януковича. Об этом передает русская служба ВВС.

"В своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг непопулярности политика гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов", – пишет издание.

Американский политтехнолог считал, что ни одна критика от Януковича не будет услышана из-за неприятия его личности в целом и дискредитации его имиджа во время событий Оранжевой революции.

Манафорт настаивал, что новый лидер Партии регионов не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой, что среди кандидатов следует рассматривать выходцев с юга или юго-востока Украины.

Он говорил также о необходимости реформ внутри самой партии, создании общей философии для всех ее членов, предлагал несколько возможных альянсов для возвращения былых позиций во власти.

Как сообщалось ранее, 31 июля в США начинается суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.