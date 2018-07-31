СМИ сообщают, что сумма оплаты достигала до тысячи фунтов стерлингов в час

Телеканал Russia Today с 2014 года заплатил 12 депутатам парламента Великобритании как минимум 94 тысячи фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей по нынешнему курсу) за появление в своих эфирах.

Об этом заявила организация Transparency International на основании информации из регистра финансовых интересов Палаты общин.

При этом организация не включала в круг депутатов двух бывших парламентариев, ведущих собственное телешоу на RT. В организации отмечают, что в эфирах были замечены представители разных политических партий.

Об участии членов парламента в эфире телеканала за деньги уже ранее сообщали британские СМИ. Так, в ноябре Guardiаn писал о том, что в 2015-2017 годах в эфире телеканала появлялись как минимум 10 депутатов. По данным издания, сумма оплаты достигала до тысячи фунтов стерлингов в час.

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Многие парламентарии тогда заявляли, что высказывали в эфире RT свою позицию. Так, представитель консервативной партии Тори Майк Фреер заявлял, что ходил специально для того, чтобы "пошутить над Путиным".

Напомним, Фокус писал о том, почему Путин пугает, а нам не страшно.