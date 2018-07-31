Трамп: Сговор - не преступление

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время избирательной кампании он не входил в сговор с Москвой, хотя сговор в любом случае не является преступлением. Об этом он написал в своем Twitter.

Спецпрокурор Мюллер занимается расследованием возможных контактов официальных представителей Трампа с Москвой с целью повлиять на результаты президентских выборов.

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"Сговор это не преступление, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (кроме как со стороны бесчестной Хиллари и демократов)", - написал в своем Twitter Трамп.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.