В Центральной Африке убили российских журналистов

В Центральноафриканской республике убили троих россиян, у двоих из которых были журналистские удостоверения "Известий".

Об этом сообщает ТАСС.

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы о том, что двое из них являются сотрудниками "Известий", - сказали в дипмиссии.

При этом посольство пока не располагает точной информацией о третьем убитом.

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По информации СМИ, целью убийства был грабеж.

Журналисты вылетели в ЦАР в пятницу утром, 28 июля, снимать совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Напомним, СМИ назвали 47 потенциальных жертв российских спецслужб.