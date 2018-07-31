В ЦАР убит известный российский журналист Орхан Джемаль и двое его коллег

В Центральноафриканской Республике убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Об этом сообщает BBC.

Журналисты совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского снимали документальный фильм о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).

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"Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал Би-би-си главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин.

Агентство AFP со ссылкой на источники сообщает, что тела россиян были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю, они были были убиты "неизвестными вооруженными людьми".

Напомним, в Центральной Африке убили российских журналистов. Ранее сообщалось, что у них были журналистские удостоверения "Известий".