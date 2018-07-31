Южная Корея и КНДР уберут посты охраны на демилитаризованной пограничной зоне

Представители КНДР и Южной Кореи достигли соглашений по нескольким вопросам сферы безопасности во время встречи 31 июля.
Об этом сообщает Yonhap.
Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом. В ходе встречи стороны выразили готовность в пробном режиме убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.
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Сейчас там располагаются 60 охранных постов Южной Кореи и 160 постов КНДР.
Кроме того, КНДР и Южная Корея достигли договоренности по совместному извлечению останков солдат, погребенных на территории демилитаризованной зоны между двумя странами.
Напомним, Пхеньян назвал условия дальнейшей денуклеаризации.