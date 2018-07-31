Во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо полицейских

В городе Кале (Франция) в столкновениях с мигрантами четверо полицейских получили ранения.
Об этом сообщает BFMTV.
В понедельник спецподразделение полиции вмешалось в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была не в трезвом состоянии.
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Мигранты забросали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.
Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
Напомним, поток мигрантов в Украину увеличился.