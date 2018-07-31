Суд оставил под арестом Пола Манафорта

Бывший советник в избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт останется под арестом до конца слушаний, которые начались во вторник, 31 июля. Такое решение принял суд в Александрии штата Вирджиния.
Об этом передает New York Post.
В прошлом месяце суд отменил решение о выходе Манафорта под залог под домашний арест в 10 млн долл. после случая с попыткой повлиять на показания двух свидетелей.
Сегодня суд выбирает 16 присяжных из 65 потенциальных кандидатов.
Напомним, после оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича.