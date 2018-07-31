МИД России подтвердил гибель российских журналистов

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку", - написали в ведомстве.
Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
Об этом сообщает пресс-служба МИДа России.
"По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от г.Сибю (300 км на север от столицы ЦАР - г.Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги", - сказано в сообщении.
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Напомним, в Центральноафриканской Республике убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.