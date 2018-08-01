В Австралии побороли вспышку лихорадки с помощью специальных комаров

На севере Австралии с помощью специально выведенных комаров удалось остановить вспышки лихорадки денге, которые регулярно случались в регионе на протяжении последних четырех лет. Об этом сообщает The Guardian.

Комаров инфицировали бактериями вольбахиями, которые делают насекомых неспособными передавать вирусы. После этого их выпустили в окрестностях города Таунсвилла, где они начали размножаться естественным способом.

В течение четырех сезонов дождей после этой "спецоперации" лихорадка денге перестала быть проблемой в регионе.

"Я в восторге", - сказал Скотт О'Нил, директор Всемирной программы "Москито" в Университете Монаш в Австралии, возглавлявший проект.

Он добавил, что раньше в мире отсутствовали эффективные методы, которые позволили бы контролировать распространение лихорадки денге и вируса Зика. Однако испробованный в Австралии метод поможет решить эту проблему.

Ранее подобные проекты уже реализовались, но в намного меньших масштабах на площадях не более полутора квадратных километров. Таунсвилл с населением в 187 тыс. человек стал местом первого крупного испытания эффективности новой технологии.

Сейчас подобные программы реализуются в 11 других странах мира. В частности комаров, зараженных вольбахиями, выпустили в фавелах Рио-де-Жанейро, где они должны побороть эпидемию вируса Зика.

В конечном счете, если вольбахии окажутся безопасными и эффективными, ученые могут попытаться использовать бактерии против малярии.

Американский миллиардер Билл Гейтс инвестировал $4 миллиона в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц. Данный вид насекомых нужен для борьбы с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек по всей планете.