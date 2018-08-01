Ассанж готовится покинуть посольство Эквадора, - СМИ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшие недели покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования в Великобритании с 2012 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

По информации агентства, Ассанж решился на этот шаг в связи с ухудшением здоровья. На территории дипмиссии он не может получать необходимую помощь.

Гарантий дальнейшей свободы основателя WikiLeaks нет. Его, как и раньше, могут арестовать в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Напомним, Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм может передать его США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации.