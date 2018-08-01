Британская BBC Panorama подготовила документальный фильм об операции СБУ по покушению на российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ВВС Украина.

"Информация об "убийстве" российского журналиста Аркадия Бабченко шокировала весь мир - не меньше, чем его возвращение на следующий день", - говорится в сообщении.

В процессе создания фильма, BBC Panorama пообщалась с ключевыми действующими лицами этой спецоперации.

Напомним, что 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.