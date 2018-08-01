Археологи в центре Кельна обнаружили останки самой старой публичной библиотеки в Германии, возраст которой составляет почти две тысячи лет. Об этом пишет The Guardian.

Стены здания были обнаружены еще в 2017 году во время раскопок на территории протестантской церкви в центре города. Но предназначение ниш в стенах, размером приблизительно 80 см на 50 см, долгое время не получалось объяснить.

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"Нам потребовалось некоторое время, чтобы сопоставить параллели - мы видели, что ниши были слишком маленькими, чтобы внутрь могли помещаться статуи. Они представляют собой своего рода шкафы для свитков",- рассказал доктор Дирк Шмитц из римско-германского музея Кельна.

По подсчетам археологов, в библиотеке могли храниться около 20 тыс. свитков. Она была построена ориентировочно в середине второго века нашей эры и находилась в центре города рядом с римским форумом. По мнению ученых, библиотека была публичной.

"Она датируется серединой второго столетия и является, как минимум, самой ранней библиотекой в Германии и, возможно, в северо-западных римских провинциях", - сказал Шмитц.

Стены библиотеки будут сохранены, и три ниши сделают доступными для публики в подвале протестантского церковного общинного центра, который в настоящее время строится.

Фото: Roman-Germanic Museum of Cologne

Напомним, Кельн является одним из древнейших городов Германии. Он был основан в 50 году нашей эры римлянами под названием Колония Агриппина.