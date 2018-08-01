Компания из США Creator готовит к открытию в Сан-Франциско бургерную, в которой готовить заказы клиентов будет специальный робот-комбайн, сообщает CNBC.



Робот-повар оснащен 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Он работает в полностью автоматизированном режиме: робот разрезает булки, жарит котлеты, а затем формирует бургер, добавляя в него остальные ингредиенты, включая сыр, помидоры, соленые огурцы, лук, соусы и т. д.

Приготовление одного бургера занимает около пяти минут, а его цена составляет всего 6 долларов – в два с лишним раза меньше, чем в обычном фаст-фуде с бургерами, пишет ТАСС.



Роль обслуживающего персонала в закусочной Creator сводится к тому, чтобы принимать и подавать заказы, а также пополнять запасы ингредиентов комбайна.



Сейчас новый ресторан работает в тестовом режиме, а его открытие намечено на сентябрь.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr — CNBC (@CNBC) 1 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что в России создали серию четвероногих роботов, похожих на изобретения американской компании Boston Dynamics.