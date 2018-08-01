США пообещали России "адские" санкции уже завтра

В Штатах отметили, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы "Москва остановилась"

В США готовят новые санкции в отношении России из-за ее вмешательства в президентские выборы в Штатах.

Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.



По его словам, санкционный проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

"Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада". Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь", - передает заявление сенатора Global News.



В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы "Москва остановилась".



Ранее также влиятельный сенатор из Демократической партии Боб Менендес объявил, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.