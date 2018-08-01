Трамп: Обвинения в адрес Манафорта не связаны с причастностью России к итогам выборов в США

Президент США Дональд Трамп в среду напомнил, что ни одно обвинений в адрес экс-руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, на Боба Доула и других видных и уважаемых политических лидеров. На меня он работал очень короткий промежуток времени", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Paul Manafort worked for Ronald Reagan, Bob Dole and many other highly prominent and respected political leaders. He worked for me for a very short time. Why didn’t government tell me that he was under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion - a Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

"Почему государство не предупредило меня? Эти старые обвинения не имеют ничего общего с так называемым "сговором" - все это обман!" – добавил американский президент.

Напомним, что бывший советник в избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт останется под арестом до конца слушаний, которые начались во вторник, 31 июля.