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Тайны Манафорта

Трамп: Обвинения в адрес Манафорта не связаны с причастностью России к итогам выборов в США

Трамп: Обвинения в адрес Манафорта не связаны с причастностью России к итогам выборов в США
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Американский президент по-прежнему отрицает "сговор"

01.08.18 22
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Президент США Дональд Трамп в среду напомнил, что ни одно обвинений в адрес экс-руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, на Боба Доула и других видных и уважаемых политических лидеров. На меня он работал очень короткий промежуток времени", - написал Трамп в своем "Твиттере".

"Почему государство не предупредило меня? Эти старые обвинения не имеют ничего общего с так называемым "сговором" - все это обман!" – добавил американский президент.

Напомним, что бывший советник в избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт останется под арестом до конца слушаний, которые начались во вторник, 31 июля.

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