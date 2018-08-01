Из Украины с деньгами. Как устроен мир лоббизма Пола Манафорта

31 июля в Александрии, штат Вирджиния, суд приступил к делу лоббиста Пола Манафорта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Фокус собрал наиболее интересные цитаты из американских СМИ, которые уделяют этому процессу самое пристальное внимание

Новые времена



"Когда-то крупные компании, входящие в список Fortune 500, платили лоббистам огромные авансы за работу с государственными структурами. Теперь уже нет", — говорится в публикации американского издания Politico. — "Именно поэтому многие лоббисты, желающие сохранить свой весьма высокий уровень жизни, отправились за границу".

Теперь они представляют интересы деспотов и диктаторов, которым трудно найти желающих заниматься их делами в США, но которые готовы платить чемоданы денег. Иностранные клиенты американских лоббистов часто не скупятся даже тогда, когда речь идет о мелких услугах. Это полностью изменило работу всей отрасли, в результате чего специалисты по лоббизму без колебаний стали брать заказы от сомнительных фигур.

"Этим влиятельным барыгам платят огромные суммы вознаграждения. К ним относятся, как к лицам королевской крови"

"Это отвратительная, но все равно притягательная работа. Иностранные государства оплачивают американским лоббистам полеты по всему миру в первом классе. Им платят огромные суммы вознаграждения. К этим влиятельным барыгам относятся, как к лицам королевской крови. Кому это не понравится?", — задает риторический вопрос автор статьи.

По мнению издания, Манафорт жил припеваючи. В одной только Украине он "поднял" шестьдесят миллионов долларов — куча денег! Politico напоминает, что Джек Абрамофф, известный лоббист Республиканской партии, влип в аналогичную историю и получил пять лет тюрьмы. Лоббист признал себя виновным в мошенничестве и в попытках подкупа государственных чиновников и – кстати – в уклонении от уплаты налогов. Есть все основания считать, что Манафорта ждет такая же участь.

Влияние на выборы



Следует отметить, что в последние дни среди республиканских функционеров бытует мнение, что Республиканская партия потеряла бы большинство в Палате представителей, если бы выборы прошли сегодня. Конечно, до выборов еще три месяца, но политическая картина ближайшего будущего для республиканцев представляется весьма мрачной.

Пол Манафорт обвиняется по 18 пунктам, связанным с налоговым мошенничеством, банковским мошенничеством и отмыванием денег

"Волнует ли президента Трампа то, что республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей в ноябре?", – говорится в публикации Politico. – "Если этот вопрос кажется странным, подумайте о том, что проводимая Трампом кампания подвергает Палату максимальному риску, сосредоточиваясь на Сенате. Последним доказательством служит угроза Трампа ликвидировать правительство в сентябре, если он не получит деньги на свой проект пограничной стены".

Впрочем, использовать слово "стратегия" применительно к Трампу вообще рискованно, так как он импульсивен и капризен. Только на прошлой неделе руководители Республиканской партии думали, что достигли договоренности отложить разборки из-за стены до выборов. Но уже в воскресенье Трамп написал в Twitter, что "готов "ликвидировать" правительство, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, в том числе и за Стену!"

В чем суть дела



Пол Манафорт обвиняется по 18 пунктам, связанным с налоговым мошенничеством, банковским мошенничеством, отмыванием денег, отсутствием регистрации в качестве иностранного агента и препятствованием правосудию.

В обвинительном заключении, поданном министерством юстиции в окружном суде по Восточному федеральному судебному округу штата Вирджиния, говорится, что многие из этих преступлений Манафорт совершил, работая незарегистрированным лоббистом в США для украинского правительства и пророссийских сил, начиная с 2006 года.

Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта и бывший заместитель председателя избирательного штаба Трампа, изначально назывался ответчиком вместе с Манафортом, однако в феврале он заключил сделку с прокуратурой.

Гейтс признает себя виновным по двум пунктам, связанным с заговором и дачей ложных показаний ФБР. Он будет давать показания со стороны обвинения в процессе Манафорта.

Ожидается, что слушание продлится в общей сложности три-четыре недели, что, по мнению экспертов, довольно типично для такого дела как у Манафорта.

Федеральный окружной судья Томас Селби Эллис III, ведущий процесс, неоднократно давал указание сторонам не впутывать в это дело политику. На минувшей неделе он призвал к этому и потенциальных присяжных.

"Это самое важное, что вы можете сделать как граждане США", — цитирует слова Эллиса издание Business Insider. — "Вместе с голосованием – это одна из двух основных обязанностей американского гражданина".

По словам Алекса Уайтинга, бывшего федерального прокурора в Бостоне и Вашингтоне, хотя процесс будет находиться в политическом контексте на основе характера обвинений, по большей части, это дело о типичном мошенничестве.

Защиту Манафорта ждет практически невыполнимая задача, с учетом обвинительного заключения и других судебных документов

"В Поле Манафорте нет ничего особенного, кроме того, что он находился в непосредственной близости к президенту США", — считает Джеффри Крамер, бывший федеральный прокурор, проработавший в министерстве юстиции 12 лет. — "Факты этого дела никак не связаны с политикой, или с российским заговором, или с Трампом. Это просто парень, который занимался лоббированием, когда не должен был этим заниматься, брал деньги за эту деятельность и пытался утаить свои доходы. Именно на этом сосредоточилось обвинение".

Между тем защиту ждет практически невыполнимая задача, считает Уайтинг, с учетом обвинительного заключения и других судебных документов, предъявленных обвинением.

Какие шансы

Джошуа Дресслер, профессор права в Университете штата Огайо, рассказывает Reuters, что, несмотря на то, что доказательства против Манафорта кажутся сильными, ему повезло, что выбран такой доброжелательный судья, как Эллис.

Назначенный Рейганом Эллис известен жестким отношением к обвинителям, и он продемонстрировал это во время нескольких досудебных слушаний по делу Манафорта.

Дресслер добавил, что хотя судья и может попытаться сохранить непредвзятость во время судебного разбирательства, политический климат вокруг этого дела увеличивает шансы, что присяжные не придут к единому мнению.

Крамер повторил эту мысль и добавил, что именно поэтому юридическая команда Манафорта постарается внести в разбирательство побольше политического подтекста.

"Если вести эту битву только по фактам, это трудное дело", — сказал он. — "Адвокаты захотят говорить не только о фактах. Если придать делу политическую окраску, назвать его охотой на ведьм, можно надеяться, что это найдет отклик, по крайней мере, у одного из присяжных и позволит клиенту выкрутиться".

До сих пор защита Манафорта в основном строилась на двух утверждениях. Во-первых, дело следует отклонить, потому что инкриминируемые преступления не имеют никакого отношения к российскому вмешательству в выборы. Во-вторых, сфера полномочий спецпрокурора Мюллера, который расследует российское вмешательство в выборы, оказалась слишком широка.

Тем не менее, самый большой вопрос для экспертов-юристов — не динамика процесса, а то, почему Манафорт решился пойти на судебное разбирательство.

Манафорт "подставился", и для этого, по их мнению, есть одно рациональное объяснение: надежда на президентское помилование.

"Манафорт обладает уникальными знаниями о кампании Трампа, и именно поэтому он ценен"

Руди Джулиани, ведущий адвокат Трампа, сказал, что президент в настоящее время не рассматривает идеи помилования кого-либо, попавшего на прицел к Мюллеру.

По словам Джулиани, Трамп хочет подождать, пока российское расследование закончится, и тогда он сможет помиловать тех, с кем, по его мнению, поступили несправедливо.

"Манафорт максимизирует свои шансы получить прощение, отправившись в суд, — считает Уайтинг. — В его ситуации, учитывая факты дела, разумно признать себя виновным, не сотрудничая и не получая преимущество от признания вины, или признать себя виновным и сотрудничать и получить большее преимущество. Единственное, что имеет для него смысл, если идти в суд, — это помилование".

Он добавил, что такой результат наиболее выгоден президенту.

"Если бы Трамп помиловал Манафорта сейчас, Манафорта могли бы вызвать в суд для дачи показаний, — сказал он. — И, конечно же, если Манафорт признает себя виновным, он может пойти на сотрудничество. Надежда на помилование побуждает Манафорта не сдаваться, не сотрудничать и пожать плоды позднее, может быть, через год или два".

Однако Крамер полагает, что дело Манафорта несет важное предостережение.

"Манафорт полностью зависит от прихоти президента, — сказал он. — Так что это игра с высокими ставками".

Существует интрига, возможность возникновения которой еще не изучалась, — не изменит ли он свою позицию после осуждения.

"В отличие от других подсудимых, и именно здесь вмешивается политика, Манафорт обладает уникальными знаниями о кампании Трампа, и именно поэтому он ценен", — считает Крамер. — "Станет ли он говорить о президенте или о чем-то еще?"

По материалам Wall Street Journal, Politico, Business Insider, Reuters