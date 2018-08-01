Киска заявил, что Ночные волки угрожают безопасности Словакии

Штаб-квартира байкерского клуба начала свою работу на западе страны 23 июня

Президент Словакии Андрей Киска считает, что российский байкерский клуб "Ночные волки", открывший в стране европейскую штаб-квартиру, представляет угрозу для страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он заявил, что поскольку основатель клуба Александр Залдостанов внесен в санкционный список и не должен въезжать в ЕС, "действия банды байкеров являются явной угрозой безопасности нашей страны, а создание так называемой европейской штаб-квартиры "Ночных волков" является насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики в отношение аннексии Крыма и российской политики".

Киска раскритиковал главу полиции Милана Лучанского, который сказал, что правоохранительные органы не могут принять никаких мер против российских байкеров, поскольку они не нарушают закон.

Отметим, Залдостанов, известный под ником Хирург, и мотоклуб "Ночные волки" попали в санкционный список в 2014 году после присоединения Крыма к России. Европейская штаб-квартира байкерского клуба начала свою работу на западе Словакии 23 июня.

Напомним, в мае "Ночным волкам" заблокировали передвижение по Чехии.