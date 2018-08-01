На их телах видны следы от побоев, кровь и пулевые ранения

СМИ Центральноафриканской республики опубликовали фото убитых российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Журналисты прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель – гражданин ЦАР. 30 июля вечером их остановили на блокпосту.

"На блокпосту у выезда из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться", – цитирует радио представителя местных властей Сибю Мерселэна Йойо.

Затем в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналистов захватили и убили.

Фото: palmarescentrafrique.com

На теле видны следы от побоев, кровь и пулевые ранения в корпус.

Напомним, журналисты совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского снимали документальный фильм о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).