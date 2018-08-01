Эйфелеву башню закрыли для посетителей

В среду, 1 августа, в Париже для посетителей из-за забастовки закрыли одну из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелеву башню.
Об этом сообщается в Twitter башни.
"Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации", - сказано в сообщении.
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Как отмечается, в Париже сотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики посещения самой известной достопримечательности, которая, по данным профсоюза, порождает огромнейшие очереди.
Напомним, в Париже родившемуся в поезде младенцу подарили бесплатный проезд до 25 лет.