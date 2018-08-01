Собачья работа: полицейским псам Австрии надели обувь от жары

В связи с экстремальной жарой полицейских собак в Вене экипировали специальной обувью, защищающей лапы.
Такие же меры, как сообщает tjournal.ru, предприняли в Цюрихе.
Специальную обувь для животных используют в полиции регулярно — например, при операциях, где существует опасность порезаться осколками стекла, или во время поисков наркотиков в автомобиле.
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Кстати, определить, нужна ли защита собаке, можно при помощи простого теста: если асфальт кажется слишком горячим для человеческой ладони, он небезопасен и для подушечек их лап.
Напомним, самая уродливая собака в мире получила титул и $1500.