По запросу США в Европе задержаны несколько украинцев. Американские власти считают, что они хакеры.
Как сообщает Reuters , их обвиняют в похищении номеров платежных карт и других данных американских бизнесменов.
По мнению правоохранительных органов, они являются членами Carbanak - хакерской банды, которая считается одной из самых опасных.
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Минюст США заявил, что представители Mastercard и Visa присоединятся к обвинению.
Названы имена задержанных - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Колпаков.
Напомним, румыны похитили данные 5 млн американских платежных карт.