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Инфографика По запросу США арестованы украинцы, - СМИ

<span class="label red">Инфографика</span> По запросу США арестованы украинцы, - СМИ
Иллюстрация: KoDDOS

По мнению американского Минюста, они являются членами хакерской банды Carbanak 

01.08.18 127
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По запросу США в Европе задержаны несколько украинцев. Американские власти считают, что они хакеры

Как сообщает Reuters , их обвиняют в похищении номеров платежных карт и других данных американских бизнесменов.

По мнению правоохранительных органов, они являются членами Carbanak - хакерской банды, которая считается одной из самых опасных.

Минюст США заявил, что представители Mastercard и Visa присоединятся к обвинению.

Названы имена задержанных - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Колпаков.

Напомним, румыны похитили данные 5 млн американских платежных карт.

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