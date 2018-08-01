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Главная » Мир » По России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"

По России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"

По России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"
Фото: chygestranka - LiveJournal

Бренд называется "лоукост-вагоны"

01.08.18 70
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Федеральная пассажирская компания (ФПК - "дочка" РЖД) создаст новый временный класс обслуживания железнодорожных пассажиров "эконом-бюджет".

Как пишут Ведомости, в них будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. 

Под такой класс ФПК создаст отдельный бренд. За счет отсутствия сервиса компания обещает установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах.

Когда "лоукост-вагоны" будут запущены, ФПК не уточняет.

Напомним, Россия задумала в Крыму новую "стройку века". Теперь будут строить новую железную дорогу.

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