По России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"

Федеральная пассажирская компания (ФПК - "дочка" РЖД) создаст новый временный класс обслуживания железнодорожных пассажиров "эконом-бюджет".

Как пишут Ведомости, в них будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.

Под такой класс ФПК создаст отдельный бренд. За счет отсутствия сервиса компания обещает установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах.

Когда "лоукост-вагоны" будут запущены, ФПК не уточняет.

Напомним, Россия задумала в Крыму новую "стройку века". Теперь будут строить новую железную дорогу.