Украинских работодателей Манафорта запретили называть в суде "олигархами"

По мнению судьи, это слово несет негативный оттенок

Судья Томас Джон Эллис, рассматривающий дело Пола Манафорта, призвал сторону обвинения отказаться от употребления слова "олигарх" в отношении состоятельных украинцев, которые платили политтехнологу за его работу в качестве консультанта. Об этом сообщает Голос Америки.

Судья отметил "пренебрежительное" значение слова "олигарх". По его мнению, это слово не соответствует обвинению против Манафорта в банковском мошенничестве и неуплате налогов.

Он добавил, что слово "олигарх" ассоциируется с "гнусными" людьми и подчеркивает их "вину".

"В Америке так не делается", - заявил судья.

Напомним, 31 июля начался судебный процесс над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа и политтехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом. Прокуроры попытается доказать в суде, что Манафорт скрыл от американской налоговой службы более 30 миллионов долларов, полученных за оказанные Януковичу услуги.