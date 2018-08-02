20 августа на Земле ожидается магнитная буря. Об этом информирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Сама магнитная буря произойдет 20 августа. На данный момент ей присвоен класс G1, то есть самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь.

Также 17 и 21 августа ожидаются магнитные возмущения.

Магнитные бури могут привести к небольшим сбоям в работах энергетических систем и смене птичьих маршрутов. В этот период сильнее всего страдают метеозависимые люди, а также те, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы и вегето-сосудистую дистонию.

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Данная группа людей может начать испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и много других болезненных симптомов. Таким людям рекомендуется отменить любые физические нагрузки в неблагоприятный для здоровья период.

Кроме того, во время магнитных бурь необходимо избегать любых конфликтов, переживаний и негативных эмоций, так как легкие стрессы могут навредить организму.

Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Напомним, в конце июля на Землю тоже накрыла мощная магнитная буря.