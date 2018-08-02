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Тайны Манафорта

Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне

Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне
Дональд Трамп / Фото: Martin Schoeller/Time

Американский лидер отметил, что политтехнолог содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным

 

02.08.18 95
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Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. 

"Давайте загляним в историю и сравним, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём? Где сговор с русскими?" – воскликнул в своем Twitter Трамп .

Напомним, что ранее Трамп указал, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

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