Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне

Американский лидер отметил, что политтехнолог содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.

"Давайте загляним в историю и сравним, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём? Где сговор с русскими?" – воскликнул в своем Twitter Трамп .

Напомним, что ранее Трамп указал, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.