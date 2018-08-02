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Tesla второй раз подряд отчиталась о рекордных убытках

Tesla второй раз подряд отчиталась о рекордных убытках
Илон Маск / Фото: flickr.com/photos/tedconference

Илон Маск намерен выйти в плюс в следующем квартале 

02.08.18 192
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Американский производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном квартальном убытке в 717,5 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.

По сравнению с прошлым кварталом убытки выросли на 7 млн, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились почти вдвое.

Однако основатель Tesla Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами заявил, что компания рассчитывает выйти на прибыль уже в следующем квартале, в том числе, увеличив производство электромобилей Model 3. Компания планирует выпускать в конце августа по 6 тыс. автомобилей новой модели.

Деньги, вырученные от продаж, компания планирует потратить на строительство двух новых автомобильных заводов в Китае и Европе.

Маск также извинился перед инвесторами, на чьи вопросы во время предыдущего квартального отчета он отказался отвечать, назвав их "скучными" и "некрутыми".  в начале мая. Маск объявил, что его излишне резкая реакция на вопросы инвесторов была вызвана усталостью от напряженной работы. По его словам тогда он работал по 110 часов в неделю.

После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9,3%.

Напомним, в I квартале 2018 года убытки Tesla составили 710 млн долларов.

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