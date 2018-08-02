В США издали неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Это история о солдатах, уставших от Второй мировой войны

Американский журнал Strand Magazine опубликовал неизвестный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом говорится на сайте издания.

Написан был рассказ в 1956 году, действие его разворачивается в гостинице Ritz в Париже.

Рассказ посвящен истории солдат, уставших от Второй мировой войны, однако сохранивших надежду на будущее.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада – ред.)", - отмечено в официальном сообщении.

Как ранее сообщалось, вышло новое издание романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!", которое включает 47 альтернативных концовок романа.