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Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за передачу останков американских военных

02.08.18 582
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Американский президент Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращенные останков военных США, которые погибли в ходе Корейской войны. Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо, председатель Ким Чен Ын за то, что вы сдержали свое слово и начали процесс отправки домой останков наших замечательных и любимых пропавших без вести! Я вовсе не удивлен, что вы сделали такое доброе дело", - написал глава Белого Дома.

Он также поблагодарил главу КНДР за полученное от него "приятное письмо" и заявил, что с "нетерпением" ждет новой встречи с ним.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.  

В конце июля КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

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