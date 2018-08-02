Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращенные останков военных США, которые погибли в ходе Корейской войны. Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо, председатель Ким Чен Ын за то, что вы сдержали свое слово и начали процесс отправки домой останков наших замечательных и любимых пропавших без вести! Я вовсе не удивлен, что вы сделали такое доброе дело", - написал глава Белого Дома.

Он также поблагодарил главу КНДР за полученное от него "приятное письмо" и заявил, что с "нетерпением" ждет новой встречи с ним.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2018 г.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

В конце июля КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов.