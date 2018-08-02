Американский сенатор Шеррод Браун обвинил Трампа в использовании "Сталинской риторики"

Сенатор от штата Огайо Шеррод Браун обвинил президента США Дональда Трампа в использовании "Сталинской риторики", в частности эпитета “Враги народа". Об этом сообщает The Washington Exeminer.
"Сталин называл некоторых людей врагами народа. Это коммунистический термин. Но этот президент (Дональд Трамп – ред.) называет так журналистов, людей, которые каждый день рано встают и честно выполняют свою работу, и большинство из которых, если честно, не очень много зарабатывает", - сказал Браун выступая в среду в сенате.
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"Они выполняют важную работу не только в Вашингтоне, но и по всей стране", - добавил он.
Как ранее сообщалось, Трамп получил "награду" за подрыв мировой свободы прессы.