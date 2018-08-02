Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером рейса Анталья-Москва

Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил Интерфаксу источник в туристической отрасли.
Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.
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"Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", - сказал собеседник агентства.
Самолетам удалось благополучно разойтись, отметил он.
"Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", - сказал источник.
Как сообщалось ранее, в Сумской области разбился самолет.