Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером рейса Анталья-Москва

Самолетам удалось благополучно разойтись, однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось

Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил Интерфаксу источник в туристической отрасли.

Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.

"Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", - сказал собеседник агентства.

Самолетам удалось благополучно разойтись, отметил он.

"Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, в Сумской области разбился самолет.