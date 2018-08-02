В среду, 1 августа, в суде в американском штате Вирджиния прокуроры представили доказательства роскошного образа жизни Пола Манафорта. Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокуроры вызвали свидетелей, которые рассказали о расходах политтехнолога Виктора Януковича. Продавец люксовой мужской одежды Максимилиан Кацман рассказал, что в период с 2010 до 2014 года Манафорт потратил на одежду 929 тыс. долларов. По данным прокуроров, только в 2013 году его расходы на одежду составили более 440 тыс. долларов.

Другой свидетель, Даг ДеЛука, рассказал, что Манафорт нанял его в качестве ландшафтного дизайнера, чтобы построить, в частности, перголу - наборную конструкцию из повторяющихся секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями, для защиты прохода от палящего солнца. Этот объект должен быть установлен в пригороде Вашингтона, в доме дочери Манафорта Андреа. Стоимость самого дома составляет, по данным обвинения, 1,9 млн долларов.

Ранее сторона обвинения сообщила, что у Манафорта имеются часы стоимостью в 21 тыс. долларов и пиджак из кожи страуса за 15 тыс. долларов.

Пиджак от бренда индивидуального пошива Alan Couture за 15 тыс. долларов

Пиджак от бренда House of Bijan, вещи которого покупали Бил Гейтс, Владимир Путин и Барак Обама

Фото: Минюст США

Напомним, 31 июля начался судебный процесс над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа и политтехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом. Прокуроры попытается доказать в суде, что Манафорт скрыл от американской налоговой службы более 30 миллионов долларов, полученных за оказанные Януковичу услуги.