Высочайший пик Швеции из-за таяния ледников потерял свой статус

Высочайший пик Швеции - ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе - тает из-за крайне высоких температур и уже не может называться наивысшей точкой страны.



Об этом заявили ученые Стокгольмского университета, сообщает Euractiv.



"Я никогда не видела такого таяния снега на южном пике, как этим летом", - сказала профессор географии Гунхильд Росквист.



Росквист, которая также возглавляет исследовательскую станцию Тарфала недалеко от горы, уже не первый го измеряет южный пик.



Кебнекайсе, популярное туристическое направление, расположен на севере страны, имеет два основных пика - южный, покрытый ледником, и северный, не покрытый льдом.

Сообщается, что южный пик потерял четыре метра снега со 2 по 31 июля. Это означает, что в июле каждый день на леднике таяло в среднем 14 см снега.



Во время последних измерений высота южного пика достигала 2097 метров над уровнем моря, всего на 2 см выше, чем северный пик, высота которого – 2096,8 метра.



"Прогноз заключается в том, что с 1 августа южный пик будет ниже северного", - отметила Росквист.



В прошлом году разница между двумя пиками составляла два метра.

Отметим, считается, что антарктический ледник Пайн-Айленд тает быстрее прочих на континенте. Причиной повышенных темпов таяния может быть вулканический источник тепла, сокрытый глубоко подо льдами. Признаки существования такого источника обнаружила группа ученых из США и Великобритании.