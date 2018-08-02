В соцсетях набирает популярность "Золотой мост" во Вьетнаме - 150-метровая конструкция, расположенная на высоте 1400 метров над уровнем моря. Пользователи массово публикуют красочные снимки, сделанные на мосту. Многие фото опубликованы в Instagram.

Мост расположен вдоль края горы Бана во вьетнамском городе Дананг. Новая достопримечательность появилась на территории курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Конструкция отличается неповторимым дизайном и держится на двух каменных подпорах, созданных в виде человеческих рук. Помимо них, строение удерживается восемью другими опорами. Вдоль моста высажены цветы Лобелии.

Проект моста является частью госпрограммы, нацеленной на привлечение в регион туристов.

Издание The Guardian включило его в число самых впечатляющих пешеходных мостов мира.

Отметим, ранее советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.