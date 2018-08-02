В США хотят ввести "сокрушительные" санкции против России

Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.
Об этом пишет Интерфакс.
"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года". - заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.
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"Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские войска из Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - отметил сенатор.
Напомним, США будет стимулировать страны для покупки американского оружия.