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Главная » Мир » В Греции задержали возможного поджигателя леса

В Греции задержали возможного поджигателя леса

В Греции задержали возможного поджигателя леса
Фото: Groningsnieuws.nl

35-летнего мужчину обвиняют в поджогах и неповиновении полиции

02.08.18 31
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В Греции задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике, где в результате лесных пожаров погиб 91 человек, сообщает Ekathimerini.

"Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике", - говорится в сообщении.

35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении полиции.

Силовики предполагают, что смертельный пожар начался после того, как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельных пожара, вспыхнувшие в районе Неа Макри, были результатом умышленного поджога.

Как сообщалось ранее, премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары.

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