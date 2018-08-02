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Главная » Мир » Видео Появилось видео крушения самолета в Мексике, снятое пассажирами

Видео Появилось видео крушения самолета в Мексике, снятое пассажирами

<span class="label red">Видео</span> Появилось видео крушения самолета в Мексике, снятое пассажирами
Фото: LookOut-pro

На борту находились 99 пассажиров и четверо членов экипажа. Все выжили

02.08.18 702
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Один из пассажиров рейса Aeromexico, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта мексиканского города Дуранго, снял происходящее на телефон.

«Это чудо, что мы остались живы!» — заявил автор видео Рамин Парса в интервью NBC.

Удар самолета о землю, сообщил Reuters пассажир Лоренцо Нуньес, был очень сильным: «Это было ужасно, просто ужасно!» Люди сумели выбраться из самолета, на борту которого начался пожар. Эвакуацию сняла на видео другая пассажирка — Эшли Гарсия.

«Я выбралась из самолета, я увидела людей, чьи лица были в крови», — рассказала Гарсия CBS. На борту самолета находились 99 пассажиров и четверо членов экипажа. Почти все они получили травмы, но ни один не погиб.

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