Один из пассажиров рейса Aeromexico, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта мексиканского города Дуранго, снял происходящее на телефон.
«Это чудо, что мы остались живы!» — заявил автор видео Рамин Парса в интервью NBC.
Удар самолета о землю, сообщил Reuters пассажир Лоренцо Нуньес, был очень сильным: «Это было ужасно, просто ужасно!» Люди сумели выбраться из самолета, на борту которого начался пожар. Эвакуацию сняла на видео другая пассажирка — Эшли Гарсия.
«Я выбралась из самолета, я увидела людей, чьи лица были в крови», — рассказала Гарсия CBS. На борту самолета находились 99 пассажиров и четверо членов экипажа. Почти все они получили травмы, но ни один не погиб.