Беларусь решит судьбу российских военных баз на своей территории до 2020 года

Минск и Москва должны до июня 2020 года решить вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных объектов на территории республики.

Это следует из ответа министра обороны РБ генерал-лейтенанта Андрея Равкова на запрос оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ), сообщает ТАСС.

Речь идет о 474-м отдельном радиотехническом узле "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) и 43-м узле связи ВМФ РФ (Вилейка, Минская область).

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России сроком на 25 лет передано в аренду все недвижимое имущество и земельные участки, на которых располагаются эти объекты.

"В своем ответе министр обороны сообщает, что соглашение о размещении данных военных объектов вступило в силу для Республики Беларусь 7 июня 1996 года, и, соответственно, действует до 7 июня 2021 года. А о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этого соглашения республика может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года", - сообщили в БНФ, ссылаясь на письмо главы минобороны.

Напомним, Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины.