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Главная » Мир » Беларусь решит судьбу российских военных баз на своей территории до 2020 года

Беларусь решит судьбу российских военных баз на своей территории до 2020 года

Беларусь решит судьбу российских военных баз на своей территории до 2020 года
Фото: Naviny.by

Речь идет о 474-м отдельном радиотехническом узле "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) и 43-м узле связи ВМФ РФ (Вилейка, Минская область)

03.08.18 17
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Минск и Москва должны до июня 2020 года решить вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных объектов на территории республики.

Это следует из ответа министра обороны РБ генерал-лейтенанта Андрея Равкова на запрос оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ), сообщает ТАСС.

Речь идет о 474-м отдельном радиотехническом узле "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) и 43-м узле связи ВМФ РФ (Вилейка, Минская область).

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России сроком на 25 лет передано в аренду все недвижимое имущество и земельные участки, на которых располагаются эти объекты.

"В своем ответе министр обороны сообщает, что соглашение о размещении данных военных объектов вступило в силу для Республики Беларусь 7 июня 1996 года, и, соответственно, действует до 7 июня 2021 года. А о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этого соглашения республика может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года", - сообщили в БНФ, ссылаясь на письмо главы минобороны.

Напомним, Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины.

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