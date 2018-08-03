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Главная » Мир » Трамп уверен, что РФ недовольна его победой на выборах

Трамп уверен, что РФ недовольна его победой на выборах

Трамп уверен, что РФ недовольна его победой на выборах
Фото: ТАСС

Президент США в очередной раз раскритиковал американские СМИ

03.08.18 24
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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года.

Об этом он сказал на выступлении в штате Пенсильвания, передает Fox News.

Тем не менее, по его словам, он провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и "хорошо с ним поладил".

"Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо", – отметил Трамп, добавив, что Россия "очень недовольна" его победой на выборах.

Трамп также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, ожидали от встречи с Путиным "боксерского поединка", а не дипломатии.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", - сказал президент США.

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