Трамп уверен, что РФ недовольна его победой на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года.



Об этом он сказал на выступлении в штате Пенсильвания, передает Fox News.



Тем не менее, по его словам, он провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и "хорошо с ним поладил".



"Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо", – отметил Трамп, добавив, что Россия "очень недовольна" его победой на выборах.

Трамп также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, ожидали от встречи с Путиным "боксерского поединка", а не дипломатии.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.



"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", - сказал президент США.