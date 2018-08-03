Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео, фото Знаменитый манекенщик Zombie Boy покончил жизнь самоубийством

Видео, фото Знаменитый манекенщик Zombie Boy покончил жизнь самоубийством

<span class="label red">Видео, фото</span> Знаменитый манекенщик Zombie Boy покончил жизнь самоубийством
Zombie Boy/Фото из открытых источников

При жизни модель дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса

03.08.18 260
300

1 августа покончил с собой знаменитый канадский манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, передает Radio-Canada.

32-летнего Дженеста нашли мертвым в его квартире в Монреале. По данным издания, он страдал от психического расстройства.

Фото: instagram.com/rickgenestofficial

Наибольшую популярность Zombie Boy получил после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. На текущий момент видео набрало 231 миллион просмотров.

Певица уже прокомментировала самоубийство модели на своей странице.

"Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план. Если тебе плохо, сразу же позвони другу или семье", – отметила певица в своем Twitter.

При жизни манекенщик дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. У него было больше всего в мире татуировок костей на теле и наибольшее число насекомых. Дженесту в 15 лет сделали операцию на мозге по удалению опухоли. Тогда его и начали называть Zombie Boy.

Напомним, младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. СМИ пишут, что 33-летняя женщина могла страдать от депрессии.




 

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Премьер Азербайджана по дороге на работу отговорил мужчину от самоубийстваЛитва лидирует среди стран ЕС по количеству самоубийств, - ЕвростатГлобальное потепление провоцирует самоубийства, - исследование
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17393
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13807
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10677
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19018
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12635
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23557
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12616
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24642
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9510
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8800
  1. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 3696 / 5493
  2. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 2602 / 3018
  3. Русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло 2354 / 2690
  4. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 2284 / 3256
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 2035 / 60164
  6. Сестры Кардашьян разделись для рекламы известного бренда 1797 / 2061
  7. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 1686 / 6024
  8. В Киеве женщина умерла в кабинете у стоматолога, - СМИ 1666 / 1946
  9. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 1659 / 1963
  10. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1647 / 1896
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 37 / 60164
  2. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 14 / 6024
  3. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 11 / 5493
  4. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 1963
  5. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 8 / 3256
  6. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 8800
  7. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 1008
  8. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 4 / 3018
  9. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 3 / 25316
  10. Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" Луценко 3 / 1278
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.