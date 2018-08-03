1 августа покончил с собой знаменитый канадский манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, передает Radio-Canada.



32-летнего Дженеста нашли мертвым в его квартире в Монреале. По данным издания, он страдал от психического расстройства.

Фото: instagram.com/rickgenestofficial

Наибольшую популярность Zombie Boy получил после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. На текущий момент видео набрало 231 миллион просмотров.

Певица уже прокомментировала самоубийство модели на своей странице.



"Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план. Если тебе плохо, сразу же позвони другу или семье", – отметила певица в своем Twitter.



При жизни манекенщик дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. У него было больше всего в мире татуировок костей на теле и наибольшее число насекомых. Дженесту в 15 лет сделали операцию на мозге по удалению опухоли. Тогда его и начали называть Zombie Boy.

Напомним, младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. СМИ пишут, что 33-летняя женщина могла страдать от депрессии.







